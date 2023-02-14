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نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا

أخبار لبنان
2023-02-14 | 06:23
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نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا
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نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا

أعلن نقيب الأطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الاولى الى سوريا، دعما لمصابي الزلزال، وإرسال طواقم طبية متخصصة لمساعدة الأطباء السوريين.

وقال خلال مؤتمر صحافي في بيت الطبيب: "نلتقي اليوم لنعبر علنا عن تضامننا مع كل فئة انسانية تتعرض لكارثة، فكيف الحال اذا ما كانت قد تعرضت لزلزال مدمر قضى على البشر وعلى الحجر وادى الى الآف الضحايا وعشرات آلاف المصابين؟ كارثة عابرة للحدود الجغرافية يمكن أن تصيب أي كان في أي مكان وفي أي زمان. ونلتقي ايضا لنعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الجراحية الاولى باتجاه الاراضي السورية وتسليمها الى نقيب الاطباء السوري ووزير الصحة العامة والهلال الاحمر، بعد أن كان عدد من الطواقم الطبية توجه في وقت سابق للمساهمة بمعالجة المصابين".

أضاف: "منذ اللحظات الاولى، تواصلنا مع المعنيين في كل من تركيا وسوريا، ولكن نظرا لما سمعناه من الشقيقة تركيا تأكدنا بأن لديها ما يكفي من مساعدات عينية وانسانية وطبية، وهذا بات معروفا من الجميع، في وقت بقي المصابون السوريون يأنون تحت الانقاض من دون أي مساعدة. لسنا هنا لندين احدا ولا الدخول في الزواريب السياسية ومشاريع الدول الكبرى، بل لنؤكد التزامنا قسم ابي قراط المعتمد عالميا، لجهة احترام حقوق المريض او المصاب وخصوصيته، ولنشير الى أن أي طبيب منا يقوم برسالته الانسانية، من دون معرفة هوية المريض او انتماءاته السياسية او الدينية او الايديولوجية او العرقية".

وتابع: "اتقدم بالشكر لكل المستشفيات ومنها مستشفى اوتيل ديو ومستشفى رزق الجامعي ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى الجعيتاوي والمركز الطبي للجامعة الاميركية في بيروت ومستشفى الرسول الاعظم، وكلنا نعرف ما هو حجم التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات، بالرغم من ذلك لم تتأخر في تلبية النداء وقامت بارسال المساعدات والمستلزمات الطبية التي سنتولى اليوم مسؤولية إيصالها".

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