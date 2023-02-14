الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار

الحريري في ذكرى استشهاد والده: الله يرحم الشهيد رفيق الحريري والله يعين لبنان



أكّد الرئيس سعد الحريري أن بيت الوسط سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار.

ووجّه كلمةً للوفود من بيت الوسط، قال فيها: "أنتم ضمانة لبنان وهذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل هذا المشوار بإذن الله".

أمّا من وسط بيروت فاكتفى بالقول عند مغادرته زيارة الضريح: "الله يرحم الشهيد رفيق الحريري والله يعين لبنان". وعن سؤاله من قبل الصحافيين عما يعني له هذا المشهد في هذه الذكرى، أجاب باقتضاب قائلا: "عنالي الدنيا كلها".



وكان الحريري قد وصل الى ضريح والده في وسط بيروت لاحياء ذكرى استشهاده، حيث اجتمعت الحشود، وحضرت الشخصيات السياسية، الاجتماعية والدينية.

وحيا الرئيس الحريري بالمناسبة المواطنين الذين أطلقوا شعارات التأييد له شاكرا لهم عاطفتهم، وجال بينهم مصافحا.

