وفاة النائب السابق مخايل الضاهر

وفاة النائب السابق مخايل الضاهر عن عمر يناهز الـ95 عاما..



توفي النائب السابق المحامي مخايل الضاهر عن عمر يناهز الـ95 عاما.



والضاهر انتخب نائبا عن المقعد الماروني في عكار لسنوات عدة، كما وشارك في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي كوزير للتربية الوطنية والفنون الجميلة عام 1992.