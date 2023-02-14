احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

تحل الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري وسط غياب الرئيس سعد الحريري عن المشهد بعد اعلانه تعليق عمله السياسي منذ عام.



تفاصيل مشهد اليوم الذي بدأ بقراءة الرئيس الحريري الفاتحة على ضريح والده وسط بيروت ومن ثم اللقاءات التي يجريها في بيت الوسط في الفيديو أعلاه...