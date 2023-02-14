فياض في مؤتمر EGYPS 2023 وسلسلة لقاءات وزيارات على الهامش

في إطار مشاركته في مؤتمر ومعرض EGYPS 2023 في القاهرة، تفقّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض جناح وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول في المعرض المرافق للمؤتمر.



وعقد فياض سلسلة اجتماعات ولقاءات ضمّت ممثلين عن الشركات المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان بحضور عضوي مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بالتكليف وسام الذهبي وكابي دعبول والمستشارة ريتا شاهين.





والتقى وزير الطاقة ممثلين عن شركة خدمات المسوحات الزلزالية PGS والتي تعمل مع الهيئة على التسويق لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية