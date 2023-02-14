أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري عرض الاوضاع مع وفد اللقاء الديمقراطي: نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم

أخبار لبنان
2023-02-14 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري عرض الاوضاع مع وفد اللقاء الديمقراطي: نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بري عرض الاوضاع مع وفد اللقاء الديمقراطي: نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور جنبلاطحسام حرب، للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والمعيشية والمطلبية لاسيما المتصلة بالشأن التربوي .


وكشف النائب أكرم شهيب بعد اللقاء أن هناك اليوم اجتماعا في وزارة التربية بين النقابات ووزير التربية للوصول الى تسوية نهائية عله عسى بأقرب وقت تعود الامور ويعود الطلاب الى المدارس ويأخذ المعلمين حقوقهم بهذا الظرف الصعب التي تمر فيه التربية والوطن.


ورداً على سؤال فيما اذا كان هناك بحث بموضوع الجلسة التشريعية، قال شهيب: "تكلمنا في كافة المواضيع وبالأمس في الإجتماع الذي حصل كان هناك موقف للحزب قلناه و نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلبات الناس والصعوبات التي يمر بها الانسان في هذا الوطن المعذب نحن مع حل هذه المشاكل والمؤسسات الرسمية هي المكان الصالح".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

بري

اللقاء الديموقراطي

جنبلاط

العام الدراسي

القطاع التربوي

LBCI التالي
مصادر معارضة لـ"الجمهورية": الأكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-02

أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة

LBCI
صحف اليوم
2023-02-02

زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
2023-01-31

هكذا تلقّى بري دعوة جنبلاط لترشيح قائد الجيش والتخلي عن فرنجية (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-31

جنبلاط من عين التينة: لا نستطيع أن نبقى في دوامة الورقة البيضاء وهذا رأي مشترك مع الرئيس بري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:15

فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:05

المرتضى ناعيا مروان نجار: برحيله تفقد الساحة الثقافية منارة من مناراتها

LBCI
أخبار لبنان
08:12

فياض في مؤتمر EGYPS 2023 وسلسلة لقاءات وزيارات على الهامش

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:55

منع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية مقتل محمد الموسى

LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
08:00

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:09

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
08:00

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

LBCI
أخبار لبنان
07:57

احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
06:28

الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار

LBCI
أخبار لبنان
06:23

نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:12

الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:43

لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
12:20

خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
اقتصاد
07:33

ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟

LBCI
خبر كاذب
01:12

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

LBCI
حال الطقس
01:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة