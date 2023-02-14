أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري عرض الاوضاع مع وفد اللقاء الديمقراطي: نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم
أخبار لبنان
2023-02-14 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بري عرض الاوضاع مع وفد اللقاء الديمقراطي: نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلباتهم
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور جنبلاطحسام حرب، للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والمعيشية والمطلبية لاسيما المتصلة بالشأن التربوي .
وكشف النائب أكرم شهيب بعد اللقاء أن هناك اليوم اجتماعا في وزارة التربية بين النقابات ووزير التربية للوصول الى تسوية نهائية عله عسى بأقرب وقت تعود الامور ويعود الطلاب الى المدارس ويأخذ المعلمين حقوقهم بهذا الظرف الصعب التي تمر فيه التربية والوطن.
ورداً على سؤال فيما اذا كان هناك بحث بموضوع الجلسة التشريعية، قال شهيب: "تكلمنا في كافة المواضيع وبالأمس في الإجتماع الذي حصل كان هناك موقف للحزب قلناه و نحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلبات الناس والصعوبات التي يمر بها الانسان في هذا الوطن المعذب نحن مع حل هذه المشاكل والمؤسسات الرسمية هي المكان الصالح".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بري
اللقاء الديموقراطي
جنبلاط
العام الدراسي
القطاع التربوي
التالي
مصادر معارضة لـ"الجمهورية": الأكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور
مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-02
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
أخبار لبنان
2023-02-02
أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة
0
صحف اليوم
2023-02-02
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
صحف اليوم
2023-02-02
زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)
0
صحف اليوم
2023-01-31
هكذا تلقّى بري دعوة جنبلاط لترشيح قائد الجيش والتخلي عن فرنجية (الاخبار)
صحف اليوم
2023-01-31
هكذا تلقّى بري دعوة جنبلاط لترشيح قائد الجيش والتخلي عن فرنجية (الاخبار)
0
أخبار لبنان
2023-01-31
جنبلاط من عين التينة: لا نستطيع أن نبقى في دوامة الورقة البيضاء وهذا رأي مشترك مع الرئيس بري
أخبار لبنان
2023-01-31
جنبلاط من عين التينة: لا نستطيع أن نبقى في دوامة الورقة البيضاء وهذا رأي مشترك مع الرئيس بري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:15
فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة
أخبار لبنان
10:15
فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة
0
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
09:05
المرتضى ناعيا مروان نجار: برحيله تفقد الساحة الثقافية منارة من مناراتها
أخبار لبنان
09:05
المرتضى ناعيا مروان نجار: برحيله تفقد الساحة الثقافية منارة من مناراتها
0
أخبار لبنان
08:12
فياض في مؤتمر EGYPS 2023 وسلسلة لقاءات وزيارات على الهامش
أخبار لبنان
08:12
فياض في مؤتمر EGYPS 2023 وسلسلة لقاءات وزيارات على الهامش
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:55
منع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية مقتل محمد الموسى
فنّ
04:55
منع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية مقتل محمد الموسى
0
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
0
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:09
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
08:09
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
أخبار دولية
08:00
طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق
0
أخبار لبنان
07:57
احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
07:57
احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
0
أخبار لبنان
06:23
نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا
أخبار لبنان
06:23
نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا
0
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
0
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
2
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
4
اقتصاد
07:33
ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
اقتصاد
07:33
ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
5
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
6
حال الطقس
01:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:48
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
8
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store