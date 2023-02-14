المرتضى ناعيا مروان نجار: برحيله تفقد الساحة الثقافية منارة من مناراتها

المرتضى نعى مروان نجار



نعى وزير الثقافة محمد المرتضى الكاتب والمنتج مروان نجار الذي غيبه الموت عن عمر يناهز ٧٦ عاما بعد صراع مع المرض .



وقال المرتضى: "برحيل مروان نجار تفقد الساحة الثقافية اللبنانية منارةً من مناراتها كان لها الدور الأميز على مستوى تطوير العمل الدرامي والمسرحي والسينمائي اللبناني .



وأضاف في بيان: "الراحل الكبير من الاسماء التي تحتذي بها الاجيال فهو حفر اسمه بعراقة في الكتابة التلفزيونية بداية ومن ثم توالت اعماله في المسرح والسينما

لتحصد نجاحات باهرة".



وختم المرتضى :"ان وزارة الثقافة اللبنانية اذ تعبّر عن حزنها بهذا المصاب الجلل تسأل للفقيد الرحمة ولعائلته ومحبيه الصبر والرجاء".