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فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة

أخبار لبنان
2023-02-14 | 10:15
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فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة
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فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري... الملا: لدى لبنان فرصة كبيرة

بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في موقف عمليات البحث والاستكشاف فى لبنان وتجهيزها لطرح مناطق جديدة على الشركات العالمية.

وأوضح الملا أن لدى لبنان فرصة كبيرة حال نجاح ما تقوم به الشركات العاملة هناك فى تحقيق كشف، خاصة وأن شركاء لبنان هناك لديهم من الخبرة والتقنيات والمركز المالى ما يمكنهم من تكثيف أعمالهم لتحقيق ذلك.

واشار إلى أن سعى لبنان للاستقرار أصبح يتحقق ومن ثم سيدعم ذلك تجربتها ويمكنها من الحصول على استثمارات.

وأعرب فياض من جهته عن سعادته بالتواجد فى مصر والدعم الذى تقدمه للبنان، مشيراً لأهمية ما أجراه من لقاءات وتواصل مباشر خلال فاعليات مؤتمر إيجبس، وأبدى تفاؤله فى تحقيق بلاده نتائج طيبة فى الأعمال الحالية وبالمناطق الاستكشافية التى تجهز لطرحها خلال الفترة المقبلة.

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