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فياض تطرق إلى موضوع إستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان

فياض تطرق إلى موضوع إستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان

تطرق وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وخلال مشاركته في مؤتمر حول التنقيب عن البترول والغاز في شرق المتوسط الذي عقد في مصر، إلى موضوع إستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان.