مروان نجار: أعمال لا تمحى من الذاكرة

مروان نجار: أعمال لا تمحى من الذاكرة

أصعب ما في الموت أنه كلما أمعن في تغييب الأعزاء عن سطح الأرض عمق حضورهم في الوجدان... حاجة تدعوني إلى تفقد أشقائي الثلاثة الحاضرين بقوة في وجداني.



لم يتوقع أحد أن يكون لقاء الأشقاء الأربعة بهذا القرب...



مروان نجار... الكاتب، المخرج، المنتج والناقد... رحل، وترك خلفه صدى أعمال لا تمحى من الذاكرة...