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الكتائب: المعارضة بوحدتها وثباتها قادرة على كسر الممارسات غير الدستورية

أخبار لبنان
2023-02-14 | 11:20
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الكتائب: المعارضة بوحدتها وثباتها قادرة على كسر الممارسات غير الدستورية
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الكتائب: المعارضة بوحدتها وثباتها قادرة على كسر الممارسات غير الدستورية

الكتائب: المعارضة بوحدتها وثباتها قادرة على كسر الممارسات غير الدستورية

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وبحضور الأعضاء المنتخبين الجدد.

ووجه رئيس الحزب التهنئة للكتائبيين على إنجاز المؤتمر العام الـ32 ولمن عمل على تنظيمه وإنجاحه فكان قدوة في العمل الحزبي الحديث ومن خلاله أثبتت الكتائب أنها مؤسسة تزداد عراقة مع كل مؤتمر وأن الحياة الحزبية تستمر بانتهاج الأسس الديمقراطية وما أحوج البلد إلى هذا النهج للنهوض والتعافي.

وأكد أن المعارضة أثبتت أنها بوحدة كلمتها وثباتها على قناعاتها قادرة على إحداث التغيير المطلوب وكسر الحلقة المقفلة التي أرست مفاهيم غريبة عن الدستور ترسخت عبر سنوات من الممارسات غير الدستورية وعلى رأسها تشريع الضرورة وهو هرطقة موصوفة تهدف إلى الإستغناء عن دور رئيس الجمهورية وتطبيع العمل السياسي في غيابه وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

واستغرب المكتب السياسي الإحجام عن الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد، وحث على الخروج من محاولات ملء الفراغ القاتل بالدعوة إلى التشريع. كما حث مجددًا على عقد دورات متتالية إلى حين إنجاز عملية الإنتخاب وإنتاج سلطة تنفيذية يكتمل فيها عقد المؤسسات وتشرع فورًا في وضع حد للإنهيار الشامل الذي يهوي فيه البلد.

واعتبر المكتب السياسي أن اللبنانيين يدفعون ثمن السياسات المالية الخاطئة التي انتهجها مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مع منظومة سياسية ما زالت تتصرف بعشوائية لرفع مسؤولية الإنهيارعن نفسها، فبات المودعون ضحية مؤامرة مالية-سياسية تهدف إلى تأمين الحماية لمصالح بعض المصارف التي تسعى للهروب من إلتزاماتها القانونية عبر تمرير قانون هجين للكابيتال كونترول جاء متأخرًا ثلاث سنوات وهو بمثابة عفو عام عن الجرائم المالية ومرتكبيها الذين استباحوا عرق جبين اللبنانيين وسرقوا جنى عمرهم.
 

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