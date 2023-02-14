وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين آخر الاحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا:



-أعداد المتوفين ٩ اشخاص، نقلت جثامين ٣ منهم الى لبنان والستة الباقين تم دفنهم في تركيا.

-أعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا ما زالوا تحت الانقاض ٦ اشخاص.

-أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم ٧٠ شخصا.

-أعداد الاشخاص الذين تم تداول اسماءهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيين، ومن المرجح أن يكون قسم منهم سوريين او فلسطينيين ٤٠ شخصا.



وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة اللبنانية لدى أنقره ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات حول مصير اللبنانيين من أجل تحديث الاعداد المذكورة اعلاه بصورة مستمرة.