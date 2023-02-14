العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة

العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة>>



أكّدت معلومات للـLBCI أنه تم العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش.



ولفتت الى أنهم قد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع.