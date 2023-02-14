المصارف تستمرّ بالاضراب

جمعيّة المصارف أكّدت استمرارها بالاضراب



بحثت جمعية المصارف في إجتماع عقد عند السابعة مساءً إضراب المصارف المقرر غدا.



وأكدت استمرارها بقرار الاضراب كما بدأته، على ان تصدر بيانا في وقت لاحق.



وقد علمت الـLBCI ان قرار الاضراب لن يشمل عمل الصرافات الالية.