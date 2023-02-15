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العثور على جثة الياس حداد في تركيا
أخبار لبنان
2023-02-15 | 01:00
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العثور على جثة الياس حداد في تركيا
تمكنت البعثة اللبنانية، بعد البحث المعمق داخل أنقاض مبنى اوتيل اوزهان في تركيا، من العثور على الشاب اللبناني المفقود الياس حداد وقد اسلم الروح.
ولا تزال جهود البعثة منصبة داخل الطبقات السفلية للمبنى للوصول الى الشاب محمد المحمد.
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