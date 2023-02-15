اقفال ملحمة في صور وتوقيف صاحبها بسبب وجود لحوم فاسدة

160 كيلو من اللحوم الفاسدة في صور!

بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وعلى اثر كشف مندوبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب تؤازرهم عناصر من أمن الدولة، جرى اقفال ملحمة في دير قانون راس العين في منطقة صور بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها أ . م بعدما تبين وجود نحو 160 كيلو من اللحوم الفاسدة.