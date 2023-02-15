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بو حبيب يستقبل سفراء دول إجتماع باريس.. وتشديد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-02-15 | 05:56
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بو حبيب يستقبل سفراء دول إجتماع باريس.. وتشديد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس
بو حبيب يستقبل سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني وهم: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي.
خلال الاجتماع اطلع السفراء الوزير بو حبيب على خلاصة الاجتماع الخماسي الذي كان عقد في باريس وشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما أكّدوا على ضرورة البدء باجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، علمًا أنّ الدول الخمس ستبقي إجتماعاتها مفتوحةً لمتابعة التطورات.
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