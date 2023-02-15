فياض للـLBCI: لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون

ردًا على تحذير أصحاب المحطات بالتوجه الى الاقفال في حال لم يسعّر البنزين بالدولار، أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للـLBCI أن الوزارة تعمل على منصة لاصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشيا مع تقلب سعر صرف ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون.وأوضح فياض أنه بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية.