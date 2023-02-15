أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طليس بعد لقائه مولوي: نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا
أخبار لبنان
2023-02-15 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طليس بعد لقائه مولوي: نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا
مولوي التقى وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس الذي أعلن ارجاء اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقررا يوم غد الخميس الى موعد يحدد لاحقا.
مولوي
وقال الوزير مولوي بعد اللقاء: "تحسسا منا كوزارة الداخلية بأمرين، أولا: أحقية مطالب اتحادات ونقابات النقل البري الذي كانوا يعدون لتحرك الأسبوع الماضي وارجىء الى هذا الأسبوع، ودعوتهم الى وزارة الداخلية لمناقشة هذا الموضوع. ثانيا: وضع البلد والأوضاع التي يعيشها المواطنون مع ضرورة الحفاظ على الوضع العام في هذه المرحلة الدقيقة. التأجيل الأول جاء بسبب الهزة التي حصلت والقلق الذي عاشه المواطنون نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فضلا عن الغلاء والاوضاع الاقتصادية الصعبة ما حتم علي دعوة اتحادات ونقابات النقل البري لمناقشة موضوع تحركهم".
وأضاف: "أقدر معاناة هذه الشريحة المهمة من الشعب اللبناني وما يتعرضون له من ارتفاع سعر المحروقات التي تؤثر على عيشهم وعيش عائلاتهم. لكن وضع البلد حساس جدا، وتوجهت اليهم بوعد وتمن ضمن امكانيات الدولة اللبنانية لان نمنع التعدي على لقمة عيشهم، وتمنيت عليهم ارجاء التحرك تحسسا مع أوضاع البلد الدقيقة من الناحيتين الاجتماعية والامنية".
وتابع: "لا نريد استغلال التحركات من خلال طابور خامس أو أي منزلق يؤدي الى نتائج لا أحد يريدها. ما نطلبه هو المحافظة على الاستقرار والهدوء لنحل الازمات رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، بانتظار الحل الذي سنعمل عليه. وما طلبناه هو لحرصنا على البلد".
طليس
بدوره، قال طليس: "ليس سهلا ان يقرر الاتحاد اي تحرك، ان الاضراب له اسبابه وآلياته، وقد جهزنا كل شيء، وكما قال الوزير انه بعد التواصل مع زميلنا في الاتحاد العمالي العام أرجأنا التحرك، ان قطاع النقل البري يتحرك في بالشارع وحصل ذلك اكثر من مرة، لكن الهواجس والمعطيات التي بحوزة الوزير استدعتنا للتفكير مليا وفرضت علينا الروية والهدوء وحصل تشاور مع الاتحاد العمالي العام لمعرفة عن أي توجه يجب أن نسلكه في ضوء المعطيات الأمنية الموجودة. فمن موقع مسؤوليتنا الوطنية لن نكون أداة لأي خلل يمس الاستقرار، خصوصا وأن مؤشرات تظهر عبر كلام، وسيصار الى اجتماع للوزراء المعنيين بالنقل للبحث في ما يمكن عمله، ووضع آلية عمل. والكل يعلم ان التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل، والوزير قال لا يمكن تحديد التعرفة مرتين باليوم وهي ليست جدول تركيب أسعار كالمحروقات مثلا، نحن بحاجة لاستقرار بالدولار وبسعر المحروقات لتحديد تعرفة النقل"، متسائلا عن "المسؤول عن المخالفات والتعديات على القطاع".
وأضاف طليس: "بالتفاهم مع الاتحاد العمالي العام، وبعد التشاور مع الزملاء جميعا، نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا صباحا الى موعد يحدد لاحقا".
وتوجه طليس الى السائقين، بالقول: "أقدر حماسكم وقد نشهد تحركات هي مشروعة ان بقي بحدها الأدنى، وأدعو القوى الأمنية الى مواكبة أي تحرك نظرا للوجع الذي يعاني منه القطاع".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
مولوي
النقل البري
بسام طليس
التحرك
التالي
تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت
البابا يعيّن الأب ميشال جلخ أمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-02-08
مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات
امن وقضاء
2023-02-08
مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات
0
أخبار لبنان
2023-02-07
مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ
أخبار لبنان
2023-02-07
مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ
0
أخبار لبنان
2023-02-07
مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك
أخبار لبنان
2023-02-07
مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك
0
امن وقضاء
2023-02-06
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
2023-02-06
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
0
أخبار لبنان
07:46
حمية لوفد البنك الدولي: لتضمين خطة إعادة مرفأ بيروت خدمات جديدة تحاكي تطور المرافىء العالمية
أخبار لبنان
07:46
حمية لوفد البنك الدولي: لتضمين خطة إعادة مرفأ بيروت خدمات جديدة تحاكي تطور المرافىء العالمية
0
أخبار لبنان
07:43
فياض يجتمع مع نظيره المصري.. الملا: ندعم لبنان في سعيه لتكثيف أنشطة الإستكشاف في الرقع الثمانية المعروضة للتلزيم
أخبار لبنان
07:43
فياض يجتمع مع نظيره المصري.. الملا: ندعم لبنان في سعيه لتكثيف أنشطة الإستكشاف في الرقع الثمانية المعروضة للتلزيم
0
أخبار لبنان
07:23
وزارة الزراعة نشرت نسخة من قرار حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق
أخبار لبنان
07:23
وزارة الزراعة نشرت نسخة من قرار حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
0
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
0
امن وقضاء
04:28
ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة
امن وقضاء
04:28
ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
0
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
0
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
0
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
0
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
2
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
3
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
4
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
5
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
6
أخبار لبنان
12:10
العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة
أخبار لبنان
12:10
العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة
7
أخبار لبنان
11:49
وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال
أخبار لبنان
11:49
وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال
8
أخبار سياسية
12:06
معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع
أخبار سياسية
12:06
معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store