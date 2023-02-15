أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طليس بعد لقائه مولوي: نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا

أخبار لبنان
2023-02-15 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طليس بعد لقائه مولوي: نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
طليس بعد لقائه مولوي: نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا

مولوي التقى وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس الذي أعلن ارجاء اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقررا يوم غد الخميس الى موعد يحدد لاحقا.

مولوي

وقال الوزير مولوي بعد اللقاء: "تحسسا منا كوزارة الداخلية بأمرين، أولا: أحقية مطالب اتحادات ونقابات النقل البري الذي كانوا يعدون لتحرك الأسبوع الماضي وارجىء الى هذا الأسبوع، ودعوتهم الى وزارة الداخلية لمناقشة هذا الموضوع. ثانيا: وضع البلد والأوضاع التي يعيشها المواطنون مع ضرورة الحفاظ على الوضع العام في هذه المرحلة الدقيقة. التأجيل الأول جاء بسبب الهزة التي حصلت والقلق الذي عاشه المواطنون نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فضلا عن الغلاء والاوضاع الاقتصادية الصعبة ما حتم علي دعوة اتحادات ونقابات النقل البري لمناقشة موضوع تحركهم".

وأضاف: "أقدر معاناة هذه الشريحة المهمة من الشعب اللبناني وما يتعرضون له من ارتفاع سعر المحروقات التي تؤثر على عيشهم وعيش عائلاتهم. لكن وضع البلد حساس جدا، وتوجهت اليهم بوعد وتمن ضمن امكانيات الدولة اللبنانية لان نمنع التعدي على لقمة عيشهم، وتمنيت عليهم ارجاء التحرك تحسسا مع أوضاع البلد الدقيقة من الناحيتين الاجتماعية والامنية". 

وتابع: "لا نريد استغلال التحركات من خلال طابور خامس أو أي منزلق يؤدي الى نتائج لا أحد يريدها. ما نطلبه هو المحافظة على  الاستقرار والهدوء لنحل الازمات رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، بانتظار الحل الذي سنعمل عليه. وما طلبناه هو لحرصنا على البلد".

طليس
 
بدوره، قال طليس: "ليس سهلا ان يقرر الاتحاد اي تحرك، ان الاضراب له اسبابه وآلياته، وقد جهزنا كل شيء، وكما قال الوزير انه بعد التواصل مع زميلنا في الاتحاد العمالي العام أرجأنا التحرك، ان قطاع النقل البري يتحرك في بالشارع وحصل ذلك اكثر من مرة، لكن الهواجس والمعطيات التي بحوزة الوزير استدعتنا للتفكير مليا وفرضت علينا الروية والهدوء وحصل تشاور مع الاتحاد العمالي العام لمعرفة عن أي توجه يجب أن نسلكه في ضوء المعطيات الأمنية الموجودة. فمن موقع مسؤوليتنا الوطنية لن نكون أداة لأي خلل يمس الاستقرار، خصوصا وأن مؤشرات تظهر عبر كلام، وسيصار الى اجتماع للوزراء المعنيين بالنقل للبحث في ما يمكن عمله، ووضع آلية عمل. والكل يعلم ان التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل، والوزير قال لا يمكن تحديد التعرفة مرتين باليوم وهي ليست جدول تركيب أسعار كالمحروقات مثلا، نحن بحاجة لاستقرار بالدولار وبسعر المحروقات لتحديد تعرفة النقل"، متسائلا عن "المسؤول عن المخالفات والتعديات على القطاع".

وأضاف طليس: "بالتفاهم مع الاتحاد العمالي العام، وبعد التشاور مع الزملاء جميعا، نعلن تأجيل تحرك قطاع النقل البري الذي كان محددا غدا صباحا الى موعد يحدد لاحقا".

وتوجه طليس الى السائقين، بالقول: "أقدر حماسكم وقد نشهد تحركات هي مشروعة ان بقي بحدها الأدنى، وأدعو القوى الأمنية الى مواكبة أي تحرك نظرا للوجع الذي يعاني منه القطاع".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مولوي

النقل البري

بسام طليس

التحرك

LBCI التالي
تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت
البابا يعيّن الأب ميشال جلخ أمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-08

مولوي: لاجراء مسح شامل بخصوص الابنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات على الطرقات

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

مولوي وجّه كتباً للتأكد ما يتم تداوله من معلومات بشأن دخول باخرة تحمل مواد خطرة الى المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك

LBCI
امن وقضاء
2023-02-06

مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

LBCI
أخبار لبنان
07:46

حمية لوفد البنك الدولي: لتضمين خطة إعادة مرفأ بيروت خدمات جديدة تحاكي تطور المرافىء العالمية

LBCI
أخبار لبنان
07:43

فياض يجتمع مع نظيره المصري.. الملا: ندعم لبنان في سعيه لتكثيف أنشطة الإستكشاف في الرقع الثمانية المعروضة للتلزيم

LBCI
أخبار لبنان
07:23

وزارة الزراعة نشرت نسخة من قرار حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-02-11

طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-10

الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء

LBCI
امن وقضاء
04:28

ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي

LBCI
رياضة
13:52

متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:45

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:00

العثور على جثة الياس حداد في تركيا

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:15

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:33

معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

LBCI
أخبار لبنان
12:10

العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال

LBCI
أخبار سياسية
12:06

معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة