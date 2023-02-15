تيمور جنبلاط: للحوار من أجل انتخاب رئيس باسرع وقت

دعا النائب تيمور جنبلاط الجميع إلى الحوار والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.



واشار جنبلاط، بعد أن التقى وفد من اللقاء الديموقراطي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثودوكس المطران الياس عوده، إلى أنه تمّ التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور.