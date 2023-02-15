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إفتتاح مشروع الطاقة الشمسية في محطة مياه القبيات في عكار

أخبار لبنان
2023-02-15 | 07:15
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إفتتاح مشروع الطاقة الشمسية في محطة مياه القبيات في عكار
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إفتتاح مشروع الطاقة الشمسية في محطة مياه القبيات في عكار

إفتتاح مشروع الطاقة الشمسية في محطة مياه القبيات في عكار

إفتتحت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) مع شريكتها مؤسسة رينيه معوض مشروع الطاقة الشمسية الممول من قبل المفوضية في محطة مياه القبيات في محافظة عكار في لبنان الشمالي. ومحطة المياه هذه، الخاضعة لإدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي هي مصدر المياه الرئيسي لأكثر من 20 قرية في منطقة عكار.

وكانت جهزت المفوضية محطة المياه بنظام ضخ يعتمد على الطاقة الشمسية يولد الطاقة من خلال 195 لوحة شمسية، وذلك لدعم عملية ضخ المياه من مصادرها القريبة إلى الخزان. وبفضل هذه المبادرة، تأمنت المياه النظيفة بشكل مستمر لأكثر من 20 بلدة في محافظة عكار أي لأكثر من 25 ألف نسمة

وقد أوضح ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن أن "هذا المشروع هو مثال على الأثر الإيجابي لمشاريع المفوضية في ضمان تأمين الخدمات الأساسية مثل المياه للسكان في لبنان."

ومن ضمن برامج دعمها للمجتمعات اللبنانية خلال عام 2022، إبتكرت المفوضية مع شركائها حلولًا لأزمة الطاقة في لبنان من خلال تنفيذ 74 مشروعًا لدعم المجتمعات المحلية. وقد زادت هذه المشاريع من إمكانية إستفادة اللبنانيين واللاجئين من الطاقة المستدامة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال توفير الكهرباء للمستوصفات والمستشفيات الحكومية ومحطات مؤسسة المياه. وقد استفاد من هذه المشاريع أكثر من 1.5 مليون شخص في أكثر من 84 قرية تتوزع في كل أنحاء البلاد.

كما أوضح نائب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا كيف "يعكس تركيب نظام الطاقة الشمسية في مؤسسة مياه القبيات الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة وشركاؤها إلى السكان في لبنان، وذلك من خلال حلول ملموسة لمشاكل يومية من أكثرها إلحاحًا." وأشار ريزا إلى أن "الأمم المتحدة قد أنجزت الكثير للبنان على مدى السنوات الماضية، وما زلنا ملتزمين بزيادة تأثير دعمنا للبنان من خلال البرامج التي تلبي الإحتياجات الملحة لجميع السكان."

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