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وزارة الزراعة نشرت نسخة من قرار حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق

وزارة الزراعة نشرت نسخة من قرار حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق









نشرت وزارة الزراعة نسخة من قرار وزير الزراعة ١/٤٨ تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣ حول إخضاع تصدير البصل إلى إذن مسبق.