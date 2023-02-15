حمية لوفد البنك الدولي: لتضمين خطة إعادة مرفأ بيروت خدمات جديدة تحاكي تطور المرافىء العالمية

حمية لوفد البنك الدولي: لتضمين خطة إعادة مرفأ بيروت خدمات جديدة تحاكي تطور المرافىء العالمية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة اليوم إجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، يرافقه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بول تومبا أوم ووفد من البنك.



وجرى خلال الإجتماع البحث في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت التي يجري إعدادها حاليًا من قبل البنك الدولي، وذلك بعد ان تم الإنتهاء من الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء والرؤيا والمهام المنوطة بها.



وشكر الوزير حمية للبنك الدولي العمل الجاري حاليًا لإنجاز خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت بالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت، مشددًا على أن تتضمن هذه الخطة خدمات جديدة تحاكي التطور الحاصل في قطاع المرافىء العالمية.