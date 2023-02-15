وصول طائرة عسكرية رومانية ثانية محملة بمساعدات إنسانية وغذائية لمتضرري زلزال سوريا إلى مطار رفيق الحريري

وصول طائرة عسكرية رومانية ثانية محملة بمساعدات إنسانية وغذائية لمتضرري زلزال سوريا إلى مطار رفيق الحريري



وصلت بعد ظهر اليوم إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة عسكرية رومانية ثانية على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، ستنقل بعدها إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا منذ أيام.