مكتب فضل الله: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر شعبان

مكتب فضل الله: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر شعبان

أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيانًا أعلن فيه أن "يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 شباط هو أول أيام شهر شعبان المعظم بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالإعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية."