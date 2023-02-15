حمية إجتمع مع مجلس إدارة مرفأ بيروت طارحًا ما عرضه مع وفد البنك الدولي

حمية إجتمع مع مجلس إدارة مرفأ بيروت طارحًا ما عرضه مع وفد البنك الدولي



عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية بعد ظهر اليوم إجتماعًا في الوزارة، مع مجلس إدارة مرفأ بيروت.



وأشار فيه إلى أن الملاحظات التي تمت مناقشتها سابقًا مع مجلس الإدارة حول خطة إعادة إعمار المرفأ طرحها أثناء لقائه اليوم مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بول تومبا أوم.