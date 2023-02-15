شقير وعربيد والأسمر: للإسراع بإصدار مرسوم زيادة الاجور وبدل النقل

إجتماع ثلاثي بين شقير وعربيد والأسمر على وقع إنهيار الليرة: مطالبة بالإسراع بإصدار مرسوم زيادة الاجور وبدل النقل .. واجتماع ثان الجمعة للمتابعة



طالب رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد اجتماع ثلاثي الإسراع بإصدار مرسوم زيادة الاجور وبدل النقل.



و حذروا في بيان من تفاقم الأوضاع المعيشية التي بات تهدد بحصول إنفجار إجتماعي.



وكان شقير وعربيد والأسمر قد عقدوا إجتماعاً طارئاً اليوم على وقع إشتداد الأزمة الإقتصادية وتسارع إنهيار الليرة اللبنانية، خصص للبحث في السبل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الإنهيار على الأوضاع المعيشية والحياتية والحد من تفاقم مآسي المواطنين ومعاناتهم التي وصلت الى حدود لا يمكن تحملها على الإطلاق.



وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً، أبدوا فيه تخوفهم الشديد مما يحصل وواقع الحال الحياتي والمعيشي الذي وصل الى حدوده الدنيا والذي بات يهدد بحصول إنفجار إجتماعي، مشددين على أن لجم الإنهيار يتطلب أولاً الذهاب فوراً لإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من ألويتهما معالجة الأزمة الإقتصادية من خلال السير فوراً بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعافي مالي وإقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وطالب المجتمعون وبإلحاح بإصدار مرسوم القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المصرح عنه للضمان الإجتماعي الى 4،5 ملايين ليرة، والتقديمات الإجتماعية وبدل النقل اليومي (125 ألف ليرة عن كل يوم حضور الى العمل)، وذلك كما تم الإتفاق عليها في إجتماع لجنة المؤشر الأخير، "لأن من شأن ذلك التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية على العاملين في القطاع الخاص".

واشار البيان الى ان شقير وعربيد والأسمر سيعقدون إجتماعاً ثانياً يوم الجمعة المقبل لمتابعة البحث في الموضوع ودراسة الخطوات الممكنة في هذا الإطار لتدعيم الوضع المعيشي والحياتي.