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بري إستقبل الحريري ووفد من تكتل "الإعتدال الوطني" زار الأخير في بيت الوسط

أخبار لبنان
2023-02-15 | 11:24
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بري إستقبل الحريري ووفد من تكتل &quot;الإعتدال الوطني&quot; زار الأخير في بيت الوسط
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بري إستقبل الحريري ووفد من تكتل "الإعتدال الوطني" زار الأخير في بيت الوسط

بري إستقبل الحريري ووفد من تكتل "الإعتدال الوطني" زار الأخير في بيت الوسط

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس سعد الحريري واستبقاه على مائدة الغداء.
 
وفي اللقاءات، وضع وفد من تكتل الإعتدال الوطني رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيت الوسط في أجواء عمل التكتل على الصعيد الوطني تحت سقف الثوابت الوطنية والعربية ودستور الطائف وخط الإعتدال، إلى جانب الجهود التي يقومون بها لخدمة الناس في مناطق الشمال تحديدًا في هذه الظروف الصعبة.


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