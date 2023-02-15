قاسم: إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتأخر إنتخاب رئيس للجمهورية

قاسم: إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتأخر إنتخاب رئيس للجمهورية

في ملف إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتأخر الإنتخاب ولا أحد يعلم ‏إلى متى، مشيرًا إلى أن بعض المساعي والإتصالات التي تحصل اليوم قد تثمر في المرحلة المقبلة.



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