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توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها

أخبار لبنان
2023-02-15 | 11:25
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توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها
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توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها

توضيح من الأونروا حول ظهور عوارض مرض على 7 من موظفيها

افادت وكالة "الأونروا" في بيان، أن " 7 من موظفيها العاملين في عيادة مخيم عين الحلوة ظهرت عليهم صباح اليوم عوارض مرضية بعد فترة وجيزة من تناولهم القهوة. تم نقلهم فورا الى المستشفى حيث تلقوا العلاج اللازم. وبعد ظهر اليوم كان خمسة منهم قد غادروا المستشفى ولا يزال موظفان اثنان في المستشفى ووضعهما مستقر.
وأظهرت الفحوصات المخبرية الأولية عدم وجود تسمم ناجم عن أي مواد كيميائية (مثال مبيدات حشرات، دواء أو أي مركّب سام آخر). يبدو أن سبب العوارض المرضية يعود الى حادثة تسمّم غذائي".
 
واشارت الأونروا الى انها "تتفهم بعض المخاوف والتوتر الذي شعر به الموظفون والذي أدى الى كثير من الإشاعات حول التسمّم لكنها تؤكد أنه لم يتم تأكيد أي دوافع أخرى وراء هذه العوارض المرضية. تتمنى الاونروا لموظفيها السبعة الشفاء العاجل على أمل أن يستأنفوا استقبال المرضى مجددا في عيادة عين الحلوة في القريب العاجل".
 
 

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