99 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة... ماذا عن الكوليرا؟

99 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة... ماذا عن الكوليرا؟



أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1230463، كما تم تسجيل حالتي وفاة.



وعن حالات الكوليرا، أعلنت الوزارة أن لا إصابات جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.