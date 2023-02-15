اجتماع للجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت بحضور أبو حيدر

اجتماع للجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت..

عقدت لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت اجتماعها الدوري في بيت المحامي بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.



ورحب رئيس اللجنة المحامي عباس صفا بالمدير العام لوزارة الإقتصاد خلال الاجتماع وقدم شرحا مفصلا حول الوضع الذي يعاني منه المستهلك في لبنان و أبدى كامل الاستعداد لتعاون اللجنة مع الوزارة في كل عمل من شأنه أن يفيد المستهلك.



من ناحيته رد ابوحيدر بكلمة شكر فيها اللجنة على نشاطها وتعاونها مع الوزارة في الأمور التي طلبت منها وأشار إلى العقبات التي تعترض عمل الوزارة و التي تحول في بعض الأوقات دون تأمين الحماية المطلوبة للمستهلك متمنيا على اللجنة المزيد من التعاون. وفي ختام اللقاء تمت مناقشة مسودة آلية للتعاون بين الجانبين لدعم فرق حماية المستهلك وملاحقة المخالفين امام القضاء المختص.