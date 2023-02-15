وزارة الصناعة حددت طن الترابة السوداء بـ6.000.000 ل.ل

وزارة الصناعة حددت طن الترابة السوداء بـ6.000.000 ل.ل

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بستة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الأربعاء ١٥/٢/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢١/٢/٢٠٢٣ ضمنًا.



ولا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.