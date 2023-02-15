سبل التعاون في مجال الاتصالات بين القرم وشيا

سبل التعاون في مجال الاتصالات بين القرم وشيا

استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها لمشاريع الوزارة وسبل تعزيز التعاون في مجال الاتصال والمعلوماتية.