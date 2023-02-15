مصادر أميركية لـ"الحدث": واشنطن تربط بين حاكم مصرف لبنان وحزب الله... هل من عقوبات قريبة على سلامة؟

نقلت قناة الحدث من العربية عن مصادر أميركية قولها إن واشنطن تربط بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحزب الله.



وأكدت المصادر الاميركية للحدث أن لا رضا أميركيا على حاكم مصرف لبنان وأن الخزانة الأميركية كشفت علاقة تربط ممولين لحزب الله بالمصرف المركزي وهي كشفت بوضوح علاقة حزب الله برياض سلامة، مشددة على أن الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على رياض سلامة.