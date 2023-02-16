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عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف
أخبار لبنان
2023-02-16 | 03:49
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عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف
عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف
رأى عضو تكتل الاعتدال الوطني سجيع عطية ان "عدم احترام فصل السلطات عن بعضها يؤذينا ويوصل البلد الى ما هو عليه وتدهور الدولار هو نتيجة الفوضى وعدم الانتظام المالي والمؤسساتي"، لافتاً الى أن "الدولار اليوم لم يعد له سقف".
وقال عطية في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب وجبران باسيل لا يقبل بإجراء جلسة تشريعية لأن المجلس ضمن مهلة انتخاب رئيس للجمهورية هذا كله يستهلك الناس".
وأضاف: "شعبنا "بلا دم" لا يجب أن يبقي أي مسؤول في موقعه، فلا حماس لدى الشعب".
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