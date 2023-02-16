كركي يضاعف تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرة الخامسة في خلال العامين الماضيين

أعلنت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "إنطلاقا من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100 في المائة، والتزاما منه باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين،

واستنادا الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 893 المتخذ في جلسته 1003 بتاريخ 2023/2/15، والمسجل في المديرية العامة بالرقم 303 تاريخ 2023/2/16، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 708 بتاريخ 2023/2/16، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1250000 ل.ل. إلى 2500000 ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء.



وتعدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 500000 ل.ل. بدلا من 200000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه تكون المرة الخامسة على التوالي التي تعدل فيها تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الطبيب المعالج خلال العامين 2021 والـ 2022 وذلك تماشيا مع الوضع المالي الراهن وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي المعتمد في عملية استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.



وطالب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين".