وزير الاقتصاد: لا يمكن أن نعوّل على سعر منصة معينة ولن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت

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