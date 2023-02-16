سلام: تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار ويمكن الدفع بالليرة اللبنانية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، موضحا أنه يمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت.



وشدد سلام، في مؤتمر صحفي، على أنه لا يمكن أن نعوّل على سعر منصة معينة، مشيرا إلى أنه لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار .



وأوضح أن الهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك.