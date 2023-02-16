الامين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر: قدّمنا 450 مليون باوند سويسري لتركيا وسوريا

أكد الامين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر من مطار بيروت، أن الاتحاذ قدم 200 مليون باوند سويسري لسوريا و 250 مليون باوند سويسري لتركيا.



وأمل في استهداف مليوني وخمسمئة الف سوري في الاشهر الـ 24 المقبل.