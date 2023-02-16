بو صعب: مبروك لدبي والإمارات العربية المتحدة على نجاح القمة العالمية للحكومات

بو صعب: مبروك لدبي والإمارات العربية المتحدة على نجاح القمة العالمية للحكومات

غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصة نجاح تحققت، مسيرة إنجاز لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، مدرسة فريدة من نوعها، منها تعلمنا وكذلك يفعل الشباب اليوم وستستلهم منها الاجيال المقبلة، مبروك ل #دبي و #الإمارات_العربية_المتحدة على نجاح #القمة_العالمية_للحكومات والشكر لمعالي الوزير

نوعها، منها تعلمنا وكذلك يفعل الشباب اليوم وستستلهم منها الأجيال المقبلة، مبروك لدبي والإمارات العربية المتحدة على نجاح القمة العالمية للحكومات والشكر لمعالي الوزير

محمد عبدالله القرقاوي وفريقه."