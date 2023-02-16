قائد الجيش في المؤتمر الطبي في هيلتون-الحبتور: شعبنا يستحق منا إلتفاتة وإهتمامًا بأقل حقوقه وهي الصحة

قائد الجيش في المؤتمر الطبي في هيلتون-الحبتور: شعبنا يستحق منا إلتفاتة وإهتمامًا بأقل حقوقه وهي الصحة



عقد قبل ظهر اليوم في فندق هيلتون - حبتور في سن الفيل المؤتمر الطبي الذي نظمته الطبابة العسكرية بعنوان "الرعاية الصحية العسكرية من الجيش إلى كل الوطن"، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ورئيس الطبابة العسكرية العميد الركن ماهر أبو شعر.



وشارك في المؤتمر فاعليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من المحاضرين.



وألقى العميد الركن أبو شعر كلمة جاء فيها أن "توفير الرعاية الصحية اللازمة للعسكريين وعائلاتهِم هو هدف نسعى إليه دائمًا، من خلال إلتزام أعضاء الجسم الطبي في الطبابة العسكرية بواجبهم المهني وجهوزيتهم التامة. وقد ساعدتنا على تخطي بعض الأزمات الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة الجيش في دعم الطبابة لإعطائها الأولوية لجهة تأمين جميع المستلزمات والمتطلبات لتمكين العسكريين من متابعة مهماتهم".



كما ألقى الوزير الأبيض كلمة أشار فيها إلى أن"شرعية أي دولة هي في قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لشعبها، لكن الأزمة المالية التي نعيشها أدت إلى انهيار قدرة الدولة على نظام صحي سليم لمواطنيها". ولفت إلى أن "الأزمة ليست فقط أزمة مالية أو أزمة نظام صحي، بل أصبحنا نعيش أزمة أخلاق".



ونوه "بالجهود التي قامت بها الطبابة العسكرية على صعيد البلاد عند انتشار جائحة كورونا في لبنان"، مشيدًا "بتجربتها المميزة في إدارة الأموال العامة"، معتبرًا أنها "مثال يحتذى في هذا المجال".



ورأى أن "الإدارة والقيادة الحكيمة والسليمة هي التي تخرجنا من هذه الأزمة".



كذلك، ألقى العماد عون كلمة بالمناسبة جاء فيها: "أولينا الطبا