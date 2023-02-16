وزير الثقافة يمنع هدم مبنى سينما إديسون في الحمرا

وزير الثقافة يمنع هدم مبنى سينما إديسون في الحمرا

ورد إتصال إلى وزارة الثقافة يفيد بأن مالكي المبنى القائمة فيه سابقًا سينما إديسون والكائن في محلة الحمرا قد أعدوا العدة لهدمه.



فعمد وزير الثقافة محمد المرتضى إلى الطلب من اللجنة التراثية المعاونة له بالكشف على المبنى المذكور وإعداد تقرير مفصل عن واقعه وما إذا كان يختزن عناصر تراثية تفرض الإبقاء عليه.



كما طلب تقريرًا من الأجهزة الأمنية ووجه كتابًا إلى محافظ مدينة بيروت للعمل على منع الهدم بإنتظار رفع اللجنة التراثية لتقريرها وإجراء المقتضى في ضوئه.