طائرتان عسكريتان رومانية وبلغارية محملتان بمساعدات إنسانية إلى سوريا وصلتا إلى بيروت

وصلت طائرتان عسكريتان واحدة رومانية وأخرى بلغارية إلى بيروت، وهما تنقلان مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا من جراء الزلزال، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.