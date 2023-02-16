هذا ما بحثه الإجتماع المالي في السراي... وهل يرفع الإضراب الجزئي في المصارف؟

أفادت معلومات للـLBCI بأن الإجتماع المالي في السراي الحكومي كان عبارة عن إستعراض لواقع الحال النقدي السائد حاليًا، وأن التطرق إلى تدابير للحد من إرتفاع سعر الدولار كان بشكل عابر باعتبار أن أي تدابير تحتاج لأن يكون القطاع المصرفي يعمل في شكل طبيعي وهو ما ليس متوفرًا اليوم.وكشفت المصادر أنه من المتوقع رفع الإضراب الجزئي في المصارف يوم الإثنين المقبل على أن يلي ذلك إجتماع مالي موسع يتم فيه إستعراض تدابير يمكن إتخاذها للحد من الإرتفاع السريع لسعر صرف الدولار.