باسل حبقوق وصل إلى بيروت: شباب الدفاع المدني حفروا بأيديهم للعثور على ناجين وضحايا

باسل حبقوق الناجي من زلزال تركيا وصل إلى بيروت

وصل المواطن باسل حبقوق الذي نجا من زلزال تركيا وجثمان الشاب إيلي حداد إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وشكر حبقوق لـ"شباب الدفاع المدني جهدهم"، قائلا: "كانوا يحفرون بأيديهم من أجل العثور على ناجين وضحايا". وأكد وجوب تثبيتهم اليوم قبل الغد.



وعن قدرته على الاستمرار تحت الردم، قال: "كنت أستمد القوة من وجه ابنتي وعائلتي، وكان أملي الوحيد العودة حيا إليهم. كنت أتوسل الله بألا يجرب أمي بي، وأصلي المسبحة دائما".



وشكر لـ"الدولة التركية جهودها، رغم الفاجعة الكبيرة التي ألمت بها". وقال: "كنت أتمنى لو أن شباب الدفاع المدني توجهوا إلى أنطاكيا حيث كنت وإيلي قبل توجههم إلى منطقة البستان".