"مشروع وطن الإنسان" حذر من إعلان لبنان دولة فاشلة

إفرام: العالم ينظر إلى اللبنانيين كأنهم قاصرون

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، الذي أطلع "أعضاء المجلس التنفيذي على أجواء لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية، التي استشف منها أن العالم ينظر إلى اللبنانيين كأنهم قاصرون عاجزون عن إدارة أنفسهم ووسط دخول الوطن مرحلة الارتطام الكبير".



وحذر المجلس التنفيذي من إعلان لبنان دولة فاشلة، بعد تسارع وتيرة الانهيارات المالية والمصرفية والاقتصادية، كما القطاعات الصحية والتربوية والقضائية، معطوفة على الفراغات الدستورية والمؤسساتية، مطلقا "صرخة باتجاه البناء على المساحة المشتركة التي لا يختلف أحد على أنها ترتكز على الحد من وجع الناس الكبير وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".



ودعا "كل الفرقاء اللبنانيين إلى تحديد أولويات المساحة المشتركة التي تجمعنا كأبناء وطن واحد، تطلق انتخاب رئيس جديد للجمهورية يترافق مع سلة متكاملة تؤمن: مسلتزمات الحد الأدنى من الحياة الكريمة، لا سيما للفقراء والمرضى، طموحات الشباب والمبدعين والمواهب، الثقة والإجراءات المطلوبة لاستقطاب رؤوس الأموال لنهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة للبنان".



واعتبر أن "المصارف تتحمل مسؤولية، فيما وصلت إليه الأمور، لكن التخوف من أن يؤدي ضرب النظام المصرفي من دون خطة بديلة قابلة للتنفيذ إلى إفلاس المصارف ويفضي إلى نتائج كارثية، أهمها تبرئة وتحرير الدولة من التزاماتها تجاه المودعين وتحريرها من ديونها التي تخلفت عن دفعها، كما وعزل لبنان عن العالم الخارجي ماليا وما يترتب عنه من تعثر في تأمين مسلتزمات الحياة اليومية للناس وضرب ما تبقى من الاقتصاد".



وأعلن المجلس التنفيذي حزنه العميق تجاه كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا