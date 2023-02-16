المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين

هزّة أرضية شعر بها اللبنانيون

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، بأنه "سجّل الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والأربعون بالتوقيت المحلي من ليل يوم الخميس الواقع فيه 16 شباط 2023 هزة أرضية بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا وقد شعر بها بعض المواطنين".