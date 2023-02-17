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ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟

أخبار لبنان
2023-02-17 | 00:19
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ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟
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ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز
معاصر الشوف - كفريا
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
القبيات - الهرمل
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - مشمش.

أمّا طريق ضهر البيدر فسالكة أمام الآليات ذات الدفع الرباعي.

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