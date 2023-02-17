الأبيض بحث مع الممثل الجديد لمفوضية اللاجئين في رفع جهوزية القطاع الصحي

بحث وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، في الواقع الصحي وأبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يرزح تحت وطأة الازمة الاقتصادية الخانقة والنزوح والاوبئة.



وقال فرايسن لوزير الصحة: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أمامنا تحدّ كبير للاجابة عن سؤال: ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل لتخفيف الضغط على لبنان في هذه المرحلة؟".



وأضاف: "علينا القيام بمشاريع يستفيد منها اللاجئون واللبنانيون على حد سواء، مثل مشاريع الطاقة الشمسية وتأمين المياه النظيفة وغيرها".



من جهته أعرب الابيض عن تقديره للعمل الذي تقوم به المفوضية في لبنان، وأشار الى "الشراكة الناجحة بين وزارة الصحة والمفوضية وسائر منظمات الأمم المتحدة، في الاستجابة للكوليرا ونشر اللقاح واحتواء تفشي الوباء".



وأكد " أهمية استمرار هذه الشراكة والتنسيق من اجل توظيف الموارد المادية والبشرية، بطريقة فعالة ومجدية، من خلال مشاريع صحية تشمل جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية".



واستعرض الأبيض وفرايسن سبل التعاون لرفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الكوارث والازمات.